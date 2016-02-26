

Adana'da sosyal paylaşım sitesinden tanıştıkları çiftlerle eş değiştirerek (swinger) para karşılığı birlikte olan karı kocayı polis suçüstü yakaladı.







Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, N.Ç. (29), C.Ç. (41) çifti tarafından sahte isimle açılan Facebook hesabında karı kocanın para karşılığı "swinger" denilen eş değiştirmeli fuhuş yaptıkları ihbarını aldı.







İhbar üzerine savcılıktan alınan izinle müşteri kimliğindeki polis, Facebook'tan çifte arkadaşlık teklifi yaptı. Çift teklifi kabul edince çift ile internet üzerinden yazışma başladı.







POLİSE KAPIYI DANS EDEREK AÇTI







Bu arada, çiftin başka çiftlerle de para karşılığında birlikte olduğu yazışmalar görüldü. Polis çift ile birlikte olmak istediğini yazdı. Bunun üzerine çift 700 liraya karı koca ilişkiye girebileceklerini yazdı. Çiftin adresi yazması üzerine kimliğini gizleyen polis, verilen adrese gitti. Polis çift olarak gittiği evde zile bastığında, kapıyı kadın açıp polisleri içeri alarak dans etmeye başladı.







Bu arada koca ise parayı istedi. Polis parayı çıkartıp kocaya uzatınca C.Ç. parayı eşine vermesini istedi. Dans eden N.Ç. parayı aldı. Polis çift parayı alınca kimliğini çıkartıp zanlıları gözaltına almak istedi. Bunun üzerine dans eden N.Ç. başka bir odaya kaçtı. Polis karı kocayı emniyete götürdü.







HER ŞEY 4 YIL ÖNCE BAŞLADI







N.Ç. verdiği ifadesinde, 4 yıl önce eşinin cinsel yetersizlik yaşadığını, bu nedenle Facebook'ta hesap açarak burada görüştüğü kişilerle ilişki yaşamaya başladığını söylediği öğrenildi. N. Ç.'nin ifadesinde, "4 yıl sonunda oğlum hayatını kaybetti. Eşim de esnaf olduğu için onun da işleri iyi gitmedi, 500 lira maliye borcu geldi. Ben de zevk almak için yaptığım grup seksi artık parasıyla yapmaya karar verdim. Birlikte olduğum karı kocalardan bin 500-2 bin lira para almaya başladım. Ancak ben bu işi daha çok fantezi için yapıyorum" dediği belirtildi.







N.Ç. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. C.Ç. ise cinsel yetersizlik yaşadığını, eşinin de cinselliğe düşkün olduğunu, bu nedenle çiftlerle fuhuş yapmaya başladıklarını, fantezi amaçlı yaptıklarını söyledi. "Fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen C.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.