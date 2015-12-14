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ADANA'DA SWİNGER OPERASYONU !


ADANA'DA SWİNGER OPERASYONU !
Tarih : 14 Aralık 2015, 11:07
Puan Ver : Adana'da Swinger Operasyonu !(9/10)8


Adana'da eşiyle birlikte sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanıştıkları çiftlerle geceliği bin 200 liraya fuhuş yapan koca gözaltına alındı. Kocanın, "Eşim ısrar etti fantezi amaçlı gırgır eğlence olsun diye yaptım" dediği öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesi'nde oturan E.K. (43) isimli şahsın sosyal paylaşım sitesi üzerinden açtığı hesap ile eşi İ.K.'yi (41) "swinger" denilen eşli fuhuş ortamlarına geceliği bin 200 lira, 2 saatini ise 600 liraya pazarladığı ihbarını aldı.



Polis bu ihbar üzerine sosyal paylaşım sitesinde çiftin verdiği telefon numarasından arayarak ulaştı. Çift 'telefondan değil de whatsapp'tan görüşelim' dedi. Polis çiftle müşteri gibi pazarlık yapmaya başladı. Çift her türlü fantezi yaptıklarını, bir geceliğin bin 200 lira olduğunu, 2 saatin ise 600 lira olduğunu, "swinger" denen eşli seks partilerine katıldıklarını, hafta sonu Gaziantep'te bir partide olduklarını söyledi.








Etiketler: Adana  Da  Swinger  Operasyonu      haber

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