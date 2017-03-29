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adana'da silahlı saldırı: 5 ölü

ADANA'DA SİLAHLI SALDIRI: 5 ÖLÜ

Adana'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 5 kişi öldü.

Tarih : 29 Mart 2017, 09:50
Puan Ver : Adana'da Silahlı Saldırı: 5 Ölü(9/10)11


Adana'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 5 kişi öldü. Kozan ilçesi Çokak Mahallesi'nde Hüseyin Doğan'a ait eve gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.



Olayda Hüseyin Doğan'ın (43) yanı sıra 8 yaşındaki oğlu Hakkı ve kardeşi Mehmet Doğan (38) ile Doğan kardeşlerin dini nikâhlı eşleri Ayşe Ayrancı ve Fatma Yavuz hayatını kaybetti.



 



kaynak:sabah








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