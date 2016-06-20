ADANA'DA SICAKLAR BUNALTIYOR
Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği Adana'da, vatandaşlar parklarda ağaç altlarında serinlerken, çocuklar ve gençler sulama kanalları ile barajda serinlemeye çalıştı. Uzmanlar öğle satlerinde dışarı çıkılmaması ve beyaz renkli kıyafetler giyilmesi konusunda uyarıda bulundu.
50 DERECEYİ GÖSTERDİ
Akdeniz'de hava sıcaklığının giderek arttığı, Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası Adana'da da vatandaşları adeta bunaltıyor. Adana'da bugün öğlen saatlerinde termometreler 49-50 dereceyi gösterdi.
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