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ADANA'DA SICAKLAR BUNALTIYOR


ADANA'DA SICAKLAR BUNALTIYOR
Tarih : 20 Haziran 2016, 16:23
Puan Ver : Adana'da Sıcaklar Bunaltıyor(7/10)7


 Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği Adana'da, vatandaşlar parklarda ağaç altlarında serinlerken, çocuklar ve gençler sulama kanalları ile barajda serinlemeye çalıştı. Uzmanlar öğle satlerinde dışarı çıkılmaması ve beyaz renkli kıyafetler giyilmesi konusunda uyarıda bulundu.



50 DERECEYİ GÖSTERDİ



Akdeniz'de hava sıcaklığının giderek arttığı, Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası Adana'da da vatandaşları adeta bunaltıyor. Adana'da bugün öğlen saatlerinde termometreler 49-50 dereceyi gösterdi.








Etiketler: Adana  Da  Sıcaklar  Bunaltıyor    haber

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