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ADANA'DA SERİ TECAVÜZCÜ PANİĞİ


ADANA'DA SERİ TECAVÜZCÜ PANİĞİ
Tarih : 09 Aralık 2015, 17:16
Puan Ver : Adana'da Seri Tecavüzcü Paniği(7.4/10)7


Merkez Yüreğir İlçesi'nin Dadaloğlu Mahallesi'nde geçen hafta içerisinde aynı sokakta oynayan yaşları 9 ile 11 arasında değişen 3 çocuk, farklı günlerde tecavüze uğradı. Demiryolu kenarındaki parkta oynayan çocukları farklı günlerde kandıran 28- 30 yaşlarında olduğu belirtilen esmer bir genç, 100 metre ileride çıkmaz sokakta oturan Cevdet A.'nın evine götürdü. A.'nın evini çevreleyen avlu kapısını açıp çocukları içeriye sokan tecavüzcü, iddiaya göre bahçedeki tuvalette çocuklara cinsel istismarda bulundu. Son olayı tacize uğrayan çocuğun bahçede ağlamasıyla fark eden evin sahibi Cevdet A., durumu polise bildirdi. 1 kız 2'si erkek 3 çocuğa tecavüz ettiği anlaşılan şüphelinin eşkali belirlendi ve yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.








Etiketler: Adana  Da  Seri  Tecavüzcü  Paniği    haber

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