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adana'da polisin şehit edilmesiyle ilgili 1 gözaltı

ADANA'DA POLİSİN ŞEHİT EDİLMESİYLE İLGİLİ 1 GÖZALTI

ADANA'da Çevik Kuvvet'te görevli polis memuru, 22 yaşındaki Mustafa Yeli'nin şehit edilmesi ardından başlatılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 07 Kasım 2016, 09:13
Puan Ver : Adana'da Polisin Şehit Edilmesiyle İlgili 1 Gözaltı(9/10)8


Dün akşam merkez Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde PKK'lı bir grubun korsan eylemine müdahale edildiği sırasında polis memuru Mustafa Yeli, kimliği belirsiz bir göstericinin ateşlediği silahtan çıkan kurşunlara hedef olurken, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.



Olayın ardından 19 Mayıs ve Dedekorkut Mahallesi'nde özel harekat polislerinin de katılımıyla hava destekli operasyon başlatıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı öne sürülen 1 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü geçirilen ismi açıklanmayan şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.








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