ADANA'da korsan gösteriye müdahale edildiği sırada çevik kuvvet polisi 22 yaşındaki Mustafa Yeli'yi şehit ettiği ileri sürülen 'Saddam' lakaplı 23 yaşındaki PKK'lı Sedat Şimşek ve olaya karıştığı öne sürülen 9 kişi, bugün şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.