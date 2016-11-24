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adana'da polisi şehit eden pkk'lı yakalandı

ADANA'DA POLİSİ ŞEHİT EDEN PKK'LI YAKALANDI

ADANA'da korsan gösteriye müdahale edildiği sırada çevik kuvvet polisi 22 yaşındaki Mustafa Yeli'yi şehit ettiği ileri sürülen 'Saddam' lakaplı 23 yaşındaki PKK'lı Sedat Şimşek ve olaya karıştığı öne sürülen 9 kişi, bugün şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Tarih : 24 Kasım 2016, 10:38
Puan Ver : Adana'da Polisi Şehit Eden Pkk'lı Yakalandı(9/10)8


ADANA'da korsan gösteriye müdahale edildiği sırada çevik kuvvet polisi 22 yaşındaki Mustafa Yeli'yi şehit ettiği ileri sürülen 'Saddam' lakaplı 23 yaşındaki PKK'lı Sedat Şimşek ve olaya karıştığı öne sürülen 9 kişi, bugün şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.



 



 



kaynak:haberler








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