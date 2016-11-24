ADANA'DA POLİSİ ŞEHİT EDEN PKK'LI YAKALANDI
ADANA'da korsan gösteriye müdahale edildiği sırada çevik kuvvet polisi 22 yaşındaki Mustafa Yeli'yi şehit ettiği ileri sürülen 'Saddam' lakaplı 23 yaşındaki PKK'lı Sedat Şimşek ve olaya karıştığı öne sürülen 9 kişi, bugün şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.
ADANA'da korsan gösteriye müdahale edildiği sırada çevik kuvvet polisi 22 yaşındaki Mustafa Yeli'yi şehit ettiği ileri sürülen 'Saddam' lakaplı 23 yaşındaki PKK'lı Sedat Şimşek ve olaya karıştığı öne sürülen 9 kişi, bugün şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar