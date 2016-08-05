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Adana'da polise silahlı saldırı: 1 şehit var!

ADANA'DA POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 1 ŞEHİT VAR!

Olay, merkez Seyhan ilçesi'nin Kocavezir Mahallesi, Güney Kuşak Bulvarı üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kahvehanede oturan Hasan B. silahlı saldırıda ayaklarından yaralandı.

Tarih : 05 Ağustos 2016, 09:56
Puan Ver : Adana'da Polise Silahlı Saldırı: 1 Şehit Var!(0/10)


Olay, merkez Seyhan ilçesi'nin Kocavezir Mahallesi, Güney Kuşak Bulvarı üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kahvehanede oturan Hasan B. silahlı saldırıda ayaklarından yaralandı.



Tabanca ile ateş açan saldırgan, olay yerine kısa sürede gelen ekiplerce gözaltına alındı. Polis ekipleri çalışma yaptıkları sırada, yaralının akrabaları, olay yerine geldi. Yaralının yakınları ile saldırganın akrabaları arasında arbede çıktı. 



Karakol ve motosikletli yunus ekipleri tarafları ayırmaya çalışırken, üzerlerine yaylım ateşi açıldı. Karanlıktan yararlanan Hasan B.'nin yakınları, pompalı tüfek ve tabancalarla polisleri yaylım ateşine tuttu. Açılan ateşle, polis memurları Mustafa Aksoy, Osman Altınok ile olay yerinin yakınında oturan trafik polisi Mustafa Görengül eve girerken karnından yaralandı.








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