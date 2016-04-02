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adana'da pkk'ya şafak vakti operasyon!

ADANA'DA PKK'YA ŞAFAK VAKTİ OPERASYON!

Adana'da, terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti helikopter destekli operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 02 Nisan 2016, 10:04
Puan Ver : Adana'da Pkk'ya Şafak Vakti Operasyon!(10/10)11


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi ve Dağlıoğlu mahallelerinde,  yasa dışı gösterilere katılan, polise molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı ile  saldıran terör örgütü yandaşlarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.



Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda ekipler,  "shortland tipi" zırhlı araçlarla 23 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Bu sırada  çevik kuvvet ekipleri de TOMA ile sokak girişlerinde önlem aldı.



Operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi gözaltına  alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda av tüfeği ve  bunlara ait fişek ile örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.



Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar  emniyet müdürlüğüne götürüldü.








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