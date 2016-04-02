

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi ve Dağlıoğlu mahallelerinde, yasa dışı gösterilere katılan, polise molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı ile saldıran terör örgütü yandaşlarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.







Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda ekipler, "shortland tipi" zırhlı araçlarla 23 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Bu sırada çevik kuvvet ekipleri de TOMA ile sokak girişlerinde önlem aldı.







Operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda av tüfeği ve bunlara ait fişek ile örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.







Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.