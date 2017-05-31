ADANA'DA PKK'NIN DAĞ KADROSUNA OPERASYON
Mahallelerdeki korsan gösterileri organize eden ve terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosuna katılıp geri dönen kişilere yönelik operasyonda 7'si kadın 16 şüpheli yakalandı.
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezinde belirlenen 20 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.
Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik ve Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, söz konusu adreslerin çevrelerinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.
kaynak:milliyet
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