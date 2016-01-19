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adana'da 'paralel yapı' operasyonunda işadamı tutuklandı

ADANA'DA 'PARALEL YAPI' OPERASYONUNDA İŞADAMI TUTUKLANDI

Adana'da paralel yapı soruşturması kapsamında aranan işadamı Mustafa Vural da yakalandı.

Tarih : 19 Ocak 2016, 12:25
Puan Ver : Adana'da 'paralel Yapı' Operasyonunda İşadamı Tutuklandı(7/10)5


'Belgelerde sahtecilik suretiyle imar usulsüzlüğü' yapıldığı iddiaları üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada geçen hafta operasyon düzenlendi.



Gözaltına alınan Büyükşehir Belediye eski Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Ticaret Borsası eski Başkanı Muammer Çalışkan ve Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi eski Başkanı Hasan Uzun tutuklanırken; Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreter Vekili Ferhat Yüksel, Burç Okulları Genel Müdürü Sultan Sözeri, Mustafa Demir ile Bekir Kadı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.








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