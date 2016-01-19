ADANA'DA 'PARALEL YAPI' OPERASYONUNDA İŞADAMI TUTUKLANDI
Adana'da paralel yapı soruşturması kapsamında aranan işadamı Mustafa Vural da yakalandı.
'Belgelerde sahtecilik suretiyle imar usulsüzlüğü' yapıldığı iddiaları üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada geçen hafta operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan Büyükşehir Belediye eski Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Ticaret Borsası eski Başkanı Muammer Çalışkan ve Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi eski Başkanı Hasan Uzun tutuklanırken; Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreter Vekili Ferhat Yüksel, Burç Okulları Genel Müdürü Sultan Sözeri, Mustafa Demir ile Bekir Kadı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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