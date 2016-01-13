ADANA'DA PARALEL YAPI OPERASYONU: 30 GÖZALTI!
Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri paralel yapı iddialarına yönelik operasyon düzenledi.
İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya olmak üzere 4 ilde yapılan operasyonda Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Eski İl Genel Sekreter Vekil Ferhat Yüksel, Eski Adana Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan, işadamı Mustafa Vural ile Adana İmamı olduğu iddia edilen Ömer Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 30 kişi şafak vakti yapılan operasyonda gözaltına alındı.
Zanlılar Adli Tıp'ta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar, paralel yapıya görevlerini yaptıkları sırada para aktarma, yarar sağlama, resmi belge sahteciliğiyle suçlanıyor.
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