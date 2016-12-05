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adana'da otogarda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı!

ADANA'DA OTOGARDA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI!

Adana Merkez Otogarı'nda çıkan bıçaklı kavgada 27 yaşındaki Nurettin Alpalan öldürüldü, ağabeyi 30 yaşındaki Nihat Alpalan ile cinayet şüphelisi, 44 yaşındaki Şahin Aslan ise yaralandı.

Tarih : 05 Aralık 2016, 10:39
Puan Ver : Adana'da Otogarda Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı!(8/10)9


Olay, saat 01.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndeki Merkez Otogar'da meydana geldi. Otogarda tatlı satan Şahin Aslan, henüz bilinmeyen neden otogarda meşrubat satan Nihat Alpalan ile kardeşi Nurettin Alpalan ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Aslan ile Alpalan kardeşler birbirlerine yumruklarla saldırdı. Dövülen Aslan, yanında taşıdığı bıçakla Nurettin Alpalan'ı göğsünden, Nihat Alpalan'ı ise karnından yaraladı. Alpalan kardeşler, kanlar içinde yere yığılırken, bağrışmalar üzerine kısa sürede olay yerine gelen otogar polisleri ise Aslan'ı kaçamadan yakaladı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nurettin Alpalan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, özel bir hastanede tedavi altına alınan Nihat Alpalan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen ve Adana Devlet Hastanesi'nde pansumanı yapılan katil zanlısı Şahin Aslan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



 



kaynak:yenişafak








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