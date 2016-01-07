O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ADANA'DA ORTALIK KARIŞTI...


ADANA'DA ORTALIK KARIŞTI...
Tarih : 07 Ocak 2016, 10:09
Puan Ver : Adana'da Ortalık Karıştı...(5/10)4


Adana'da iki esnafı bıçakladığı iddia edilen Suriyeliler ile mahalleli arasında kavga çıktı. Öfkeli kalabalık, Suriyelilerin kepengini kapatarak sığındığı dükkanı taşladı. Polis, Suriyelileri sığındıkları dükkandan çıkartırken, yaralanan bir Suriyeli hastaneye kaldırıldı.

 

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, dükkan kiralayan Suriyeli Muhammed Hassan, aynı cadde üzerinde işyeri bulunan zücaciyeci esnaftan mutfak eşyaları aldı, ancak uzun süre geçmesine rağmen borcunu ödemedi.

 








Etiketler: Adana  Da  Ortalık  Karıştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER