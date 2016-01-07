

Adana'da iki esnafı bıçakladığı iddia edilen Suriyeliler ile mahalleli arasında kavga çıktı. Öfkeli kalabalık, Suriyelilerin kepengini kapatarak sığındığı dükkanı taşladı. Polis, Suriyelileri sığındıkları dükkandan çıkartırken, yaralanan bir Suriyeli hastaneye kaldırıldı.







Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, dükkan kiralayan Suriyeli Muhammed Hassan, aynı cadde üzerinde işyeri bulunan zücaciyeci esnaftan mutfak eşyaları aldı, ancak uzun süre geçmesine rağmen borcunu ödemedi.



