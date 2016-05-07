

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah, mühimmat ve patlayıcı sevkiyeti yapan kişilerle bu kişilere yardım ve yataklık edenlere yönelik bugün operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve silahlara ait mühimmat ile örgütsel döküman ele geçirildi. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.