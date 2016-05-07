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adana'da operasyon: 4 gözaltı

ADANA'DA OPERASYON: 4 GÖZALTI

ADANA kent merkezinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 07 Mayıs 2016, 09:37
Puan Ver : Adana'da Operasyon: 4 Gözaltı(6/10)4


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah, mühimmat ve patlayıcı sevkiyeti yapan kişilerle bu kişilere yardım ve yataklık edenlere yönelik bugün operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve silahlara ait mühimmat ile örgütsel döküman ele geçirildi. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.








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