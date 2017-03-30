ADANA'DA NARKOTERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI
Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis, terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı mahallelerde narkoterör uygulaması yaptı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve asayiş polisleri olmak üzere bin polis, yasa dışı gösterilerin yapıldığı Küçükkırım, 6 Ocak, Belediye Evleri başta olmak üzere 9 ayrı mahallede narkoterör operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve uzun namlulu silahlı polisler çevrede güvenlik önlemi aldı.
kaynak:sabah
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