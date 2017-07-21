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Adana'da Mobilya Fabrikası Yandı, Vatandaş Film Gibi İzleyip Canlı Yayın Yaptı

ADANA'DA MOBİLYA FABRİKASI YANDI, VATANDAŞ FİLM GİBİ İZLEYİP CANLI YAYIN YAPTI

Adana'da hazır mutfak ve ev mobilyaları üreten fabrikanın boya deposunda yangın çıktı. Alevlerin geceyi böldüğü yangında fabrika kül oldu. Bu anlarda bir vatandaş yangını sosyal medyadan canlı yayınladı.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 00:40
Puan Ver : Adana'da Mobilya Fabrikası Yandı, Vatandaş Film Gibi İzleyip Canlı Yayın Yaptı(6/10)2

Adana'da gecenin karanlığını aydınlatan bu kez ışıklar değil alevler oldu. Yüreğir ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan yangın imalathaneyi kullanılamaz hale getirdi.

3 BİN METREKARELİK MOBİLYA FABRİKASINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Yangın, saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi içerisinde bulunan yaklaşık 3 bin metrekarelik mobilya fabrikasının boya deposunda çıktı. Mesainin bittiği saatte fabrikadan dumanların yükseldiğini gören site bekçisi, itfaiye ve polisi arayarak yardım istedi.

BOYA VE TİNER YANGINI BÜYÜTTÜ

Depodaki boya ve tinerlerin hızla alev almasıyla yangın, tüm fabrikayı sardı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, köpüklü su sıkarak yangına müdahale etti. Merdivenli araçla hem yukarıdan hem de aşağıdan alevlerle mücadele eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmekte zorlanırken, su biten itfaiye araçlarına ise defalarca tankerlerde takviye yapıldı.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

FİLM GİBİ İZLEDİLER, CEP TELEFONU İLE CANLI YAYIN YAPTILAR

İtfaiye ekipleri ve fabrika çalışanlarının yangını söndürmek için sarf ederken, alevleri görüp olay yerine gelen vatandaşlar ise çalışmaları film gibi izlediler. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla Facebook üzerinden yangını canlı olarak arkadaşlarına izlettiler. İtfaiye ekipleri, soğutma işlemini tamamladıktan sonra yangının kesin çıkış nedenini bulmak için çalışma başlatacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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