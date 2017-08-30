ADANA'DA MAHALLELİ VE SURİYELİLER ARASINDA ÇIKAN SOPALI BIÇAKLI KAVGAYA ÖZEL HAREKAT MÜDAHALE ETTİ
Adana'da bir grup mahalleli ile Suriyeli aile arasında bıçaklı sopalı kavgada 2 Suriyeli yaralandı. Polis ekipleri kavgayı ayırmak isterken, mahalleli polislere saldırdı.
GERİLİM GÜNDÜZ BAŞLADI
Olay, Seyhan İlçesi Hanedan Mahallesi Kocavezir Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, mahalleli ile Suriyeli aile arasında gündüz saatlerinde kavga çıktı. Vatandaşların araya girmesiyle bir grup mahalleli ve Suriyeli aile arasında sükünet sağlandı.
100 KİŞİ SURİYELİLERİN EVİNİ BASTI
Ancak akşam saatlerinde, mahalleli ve Suriyeli aile arasında tekrardan tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 100 kişi olan mahalleli Suriyeli ailenin evine baskın düzenledi. Suriyeli ailenin evine giren mahalleli iki Suriyeli uyruklu vatandaşı öldüresiye sopayla dövdü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
MAHALLELİ ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNE SALDIRDI
Şehirde adeta kırmızı alarm verilirken, çok sayıda polis ve Özel Harekat ekipleri olay mahalline sevk edildi. Polis kavgayı ayırmak isterken, öfkeli kalabalık polisi hedef alarak saldırdı. Bunun üzerine motorize Yunus ekipleri biber gazı kullanarak öfkeli kalabalığı dağıttı. Öfkeli kabalık buna rağmen polislere direnerek saldırmaya devam etti. Özel Hareket polisleri, öfkeli kalabalığı müdahalede bulunarak kalabalığı dağıttı.
2 SURİYELİ YARALANDI
Kalabalığın dağılmasıyla, mahalleye gelen ambulans ekipleri evlerinin içerisinde öldüresiye sopayla darp edilen Suriye uyruklu Muhammet Melehafçı (37) ve Mahmut Melehafçı (34) Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafalarında darp edilen iki kardeşin tedavisi devam ediyor.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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