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Adana'da Korkutan Hortum

ADANA'DA KORKUTAN HORTUM

Adana'nın Karataş ilçesinde denizde başlayıp karada devam eden hortum korkuttu.

Tarih : 29 Ekim 2017, 15:10
Puan Ver : Adana'da Korkutan Hortum(10/10)6

Adana'nın sahil ilçesi Karataş'ta peşpeşe oluşan 2 hortum hortum, paniğe neden oldu.

DENİZDE BAŞLAYIP KARADA DEVAM ETTİ

Akdeniz'e kıyısı olan Karataş ilçesinde dün akşam saatlerinde denizde hortum çıktı. Denizde bir süre devam ederek hızla karaya doğru yaklaşan hortum büyüyerek karaya ulaştı.

2 DAKİKA BOYUNCA ETKİLİ OLDU

Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, yaklaşık 2 dakika etkili oldu. Panik ve heyecana neden olan hortum, bir süre sonra kayboldu.

CAN VE MAL KAYBI OLMADI

Hortumun arazide olmasından dolayı can ve mal kaybı olmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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