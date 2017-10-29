ADANA'DA KORKUTAN HORTUM
Adana'nın Karataş ilçesinde denizde başlayıp karada devam eden hortum korkuttu.
Adana'nın sahil ilçesi Karataş'ta peşpeşe oluşan 2 hortum hortum, paniğe neden oldu.
DENİZDE BAŞLAYIP KARADA DEVAM ETTİ
Akdeniz'e kıyısı olan Karataş ilçesinde dün akşam saatlerinde denizde hortum çıktı. Denizde bir süre devam ederek hızla karaya doğru yaklaşan hortum büyüyerek karaya ulaştı.
2 DAKİKA BOYUNCA ETKİLİ OLDU
Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, yaklaşık 2 dakika etkili oldu. Panik ve heyecana neden olan hortum, bir süre sonra kayboldu.
CAN VE MAL KAYBI OLMADI
Hortumun arazide olmasından dolayı can ve mal kaybı olmadı.
Kaynak: haberinburada
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