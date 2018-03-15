ADANA'DA KORKUNÇ OLAY! TAŞLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU
Adana'da boş arazide oynayan çocuklar taşlanarak öldürülmüş erkek cesedi buldu. Cesedin avuçlarından ve üzerinden 4 bin lira para çıktı.
Adana'da boş arazide yüz üstü bulunan ve taşlanarak öldürülmüş olabileceği üzerinde durulan 40 yaşlarındaki erkek cesedinin avuçlarından ve ceplerinden 4 bin lira para çıktı.
ARAZİDE OYNAYAN ÇOCUKLAR CESEDİ FARK ETTİ
Merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi üzerindeki boş arazide oynayan çocuklar, otların arasında hareketsiz yatan birini fark ederek polise ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.
AVUÇLARINDA VE ÜZERİNDE PARA ÇIKTI
Cinayet Büro Amirliği polisleri, yaptıkları incelemede erkek cesedinin avuçlarında ve ceplerinde toplam 4 bin lira para ve hesap notlarının tutulduğu kağıtlar buldu. Polis, cesedin bulunduğu otların arasında ise delil aradı. Ayrıca polis, cesedin vücudunda morluklar olduğunu, taşlanarak öldürülmüş olabileceği üzerinde durdu. Çevredeki vatandaşlar ise polisin çalışmasını merakla izledi. Ceset olay yerindeki çalışmanın ardından kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp morguna götürüldü. Polisin soruşturması sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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