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adana'da koca dayağı can aldı

ADANA'DA KOCA DAYAĞI CAN ALDI

Adana'da sokakta darp edilmiş halde bulunan 21 yaşındaki Şehriban E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tarih : 06 Aralık 2016, 09:37
Puan Ver : Adana'da Koca Dayağı Can Aldı(0/10)


Adana'da sokakta darp edilmiş halde bulunan 21 yaşındaki Şehriban E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece 00.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi Obalar Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre kocası İzzet E. tarafıdan evde darp edilen Şehriban E.(21) kendini sokağa atarak canını kurtamaya çalıştı. Ağır yaralanan Şehriban E. vatandaşların ambulansı araması üzerine Adana Numune eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yoğun bakıma kaldırılan Şehriban E. bugün gece yarısı 00.30 sıralarında yaşamını yitirdi.

Firarı koca İzzet E.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor, polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.



 



kaynak:milliyet








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