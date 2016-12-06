ADANA'DA KOCA DAYAĞI CAN ALDI
Adana'da sokakta darp edilmiş halde bulunan 21 yaşındaki Şehriban E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adana'da sokakta darp edilmiş halde bulunan 21 yaşındaki Şehriban E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün gece 00.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi Obalar Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre kocası İzzet E. tarafıdan evde darp edilen Şehriban E.(21) kendini sokağa atarak canını kurtamaya çalıştı. Ağır yaralanan Şehriban E. vatandaşların ambulansı araması üzerine Adana Numune eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yoğun bakıma kaldırılan Şehriban E. bugün gece yarısı 00.30 sıralarında yaşamını yitirdi.
Firarı koca İzzet E.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor, polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar