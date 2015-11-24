

Adana merkez, Seyhan ilçesindeki Denizli polis merkezinin önüne saat 06.00'da otomobil park eden iki kişi daha sonra uzun namlulu silahlarla karakola ateş etti. Kısa süreli çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken şüpheliler kaçarak uzaklaştı.







Adana'nın Seyhan ilçesindeki Denizli polis merkezine iki kişi uzun namlulu silahlarla ateş açtı.







Kısa süreli çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken şüpheliler kaçarak uzaklaştı.