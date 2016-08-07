

ADANA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri IŞİD'e karşı operasyon düzenledi. 50 ayrı adrese 500 polisle yapılan baskınlarda kanlı eylem planladıkları belirtilen, aralarında canlı bombanın da aralarında bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.







Zırhlı araçlarla önceden belirlenen adreslere giden 500 polis, eş zamanlı olarak evlere girdi, aralarında 1 canlı bombanın da aralarında bulunduğu öne sürülen 35 örgüt üyesi gözaltına aldı. Evlerde arama yapan ekipler çok sayıda malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi'ne getirildi.