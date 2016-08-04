

Adana'da IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.



Aralarında üst düzey sorumlularında bulunduğu örgüt üyeleri ifadeleri alınmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Örgütün saldırı planında olduğunun tespit edilmesi üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde önceden belirlenen 22 ayrı adrese arama gerçekleştirdi.



Kaçakçılık, Narkotik ve Asayiş Suçları İle Mücadele şubeleri ve Çevik Kuvvet'in de destek verdiği operasyonda, ekipler 19 Mayıs, Dağlıoğlu, İsmetpaşa, Denizli ve Küçükdikili bölgesindeki adreslere eşzamanlı olarak girdi.