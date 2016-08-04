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adana'da ışid operasyonu: 22 kişi gözaltında

ADANA'DA IŞİD OPERASYONU: 22 KİŞİ GÖZALTINDA

Adana'da IŞİD terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 20 militanın gözaltına alındığı belirtildi.

Tarih : 04 Ağustos 2016, 12:11
Puan Ver : Adana'da Işid Operasyonu: 22 Kişi Gözaltında(0/10)


Adana'da IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Aralarında üst düzey sorumlularında bulunduğu örgüt üyeleri ifadeleri alınmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Örgütün saldırı planında olduğunun tespit edilmesi üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde önceden belirlenen 22 ayrı adrese arama gerçekleştirdi.



Kaçakçılık, Narkotik ve Asayiş Suçları İle Mücadele şubeleri ve Çevik Kuvvet'in de destek verdiği operasyonda, ekipler 19 Mayıs, Dağlıoğlu, İsmetpaşa, Denizli ve Küçükdikili bölgesindeki adreslere eşzamanlı olarak girdi.








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