Adana'da önce iş yerinden 40 bin liralık teknolojik eşya ardından da tekelden içki ve sigara çalan hırsızlar, bindikleri taksiye 80 lira yerine çaldıkları diz üstü bilgisayardan birini verdi.

Adana'da hırsızlık yapan 3 kişi, 40 bin lira değerinde eşya çalıp kaçtı. Hırsızlar kaçarken bindikleri taksiye para yerine çaldıkları bilgisayarı verdi.

ÖNCE TELEVİZYON VE BİLGİSAYAR ÇALDILAR

Hırsızlar, yapı malzemeleri satışı yapılan iş yerinden; 3 televizyon ve 2 dizüstü bilgisayarla birlikte yapı malzemeleri çaldı.

SONRA TEKEL'DEN SİGARA VE ALKOLE GÖZ KOYDULAR

Ardından ise Tekel bayisine giren hırsızlar içki ve sigara çaldı. İhbar üzerine olay yerine giden Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

KAMERALAR SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Hırsızlık anı, iş yerine ait güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken, polis söz konusu görüntülerden yola çıkıp, hırsızlığı Ayhan Ö. (19) Murat K.'nin (29) yaptığını belirledi. Görüntülerde iş yerinin önünde bekleyen hafif ticari araç da polisin dikkatini çekti. Yapılan araştırmada da Abdurrazak K. (35) ve Bahar A.'nın (28) da olayla bağlantısı saptandı.

EŞYALARI ÇUVALA DOLDURUYORLAR

Yine görüntülere göre; Ayhan Ö. ve Murat K., iş yerindeki elektronik eşya ve yapı malzemelerini yanlarında getirdikleri çuvala yüklerken, dışarıda onları bekleyen Abdurrazak K. ve Bahar A. da bir süre sonra da arkadaşlarını iş yerinde bırakıp, geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşıyor. Ellerindeki çuvallarla dışarı çıkan zanlılar çuvalları taşımakta zorlanıyor. Bir süre sonra hırsızlar yoldan geçen bir taksiyi durduruyor.

TAKSİCİYE PARA YERİNE DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR VERİYORLAR

Çaldıkları malzemeleri taksiye yükleyen iki zanlı, hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Polisin yürüttüğü soruşturmaya göre de; gidecekleri yere varan zanlılar, 80 lira tutan taksi ücretini, "Paramız yok. İstersen sana para yerine dizüstü bilgisayarı verebiliriz. Biz de bir adet daha var" teklifinde bulunuyor. İlk başta teklifi kabul etmeyen taksici, daha sonra bunu kabul edip bilgisayarı alırken, zanlılar da araçtan inip uzaklaşıyor.

EVE YAPILAN BASKINLA YAKALANDILAR

Polis, bu bilgileri elde ettikten sonra zanlıların evlerine baskın yaparak Ayhan Ö., Abdurrazak K. ve Bahar A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Ayhan Ö. emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul ederken, "Abdurrazak, Bahar ve Murat ile arabayla gezerken, bir anda iş yerini soymaya karar verdik.

Ben ve Murat, araçtan inip iş yerine girerken, Abdurrazak ve Bahar kalıp bizi bekledi. Bir süre sonra Abdurrazak beni arayıp, 'Dışarıda polis geziyor, biz gidiyoruz' dedi. Biz de Murat ile eşyaları dışarı çıkartıp, yoldan bir taksiye yükleyip oradan ayrıldık" dedi.

Ayhan Ö. bilgisayarlardan birini taksiciye verirken, diğerini de 400 liraya sattıklarını, yapı malzemelerini de bir hurdacıya bin lira karşılığında satıp, tüm parayı Murat K. ile birlikte paylaştıklarını da itiraf etti.

"BENİM HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK"

Televizyonları boş bir arazide çalıların arasına gizlediklerini itiraf eden Ayhan Ö. yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi. Abdurrazak K. ise, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim hiçbir şeyden haberim yok" savunmasını yaptı.

BİR KİŞİ ARANIYOR

Bahar A. ise, Abdurrazak K. ile birlikte gezerken, Ayhan Ö. ve Murat K.'nın araçlarını durdurup bindiğini ve onları çarşıya bırakıp, evlerine geri döndüklerini, bir gün sonra da bu iki ismin ellerinde poşetle evlerine geldiğini, ancak ne getirdiklerini bilmediğini anlattı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Ayhan Ö., sevk edildiği adliyede tutuklanırken, Bahar A. ve Abdurrazak K. ise, 'adli kontrol' şartıyla serbest kaldı. Polis, şimdi her yerde Murat K.'yi arıyor

Kaynak: haberinburada