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ADANA'DA İKİ GRUP ÇATIŞTI, POLİS ALARMA GEÇTİ, MAHALLE ABLUKAYA ALINDI


Adana'da İki Grup Çatıştı, Polis Alarma Geçti, Mahalle Ablukaya Alındı
Tarih : 27 Ağustos 2017, 00:30
Puan Ver : Adana'da İki Grup Çatıştı, Polis Alarma Geçti, Mahalle Ablukaya Alındı(8/10)4

Adana'da polis merkezi yakınlarında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Saldırının kendilerine yönelik olduğunu düşünen polis ekipleri mahalleyi ablukaya aldı. Polisin çatışan grupları arama çalışma başlattı.

POMPALI TÜFEKLE ÇATIŞTILAR

Olay, Seyhan ilçesindeki Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Denizli Polis Merkezi yakınlarındaki 52028 sokak ile 27128 sokağın kesiştiği noktada kimlikleri tespit edilemeyen 2 grup arasında pompalı tüfek ve tabancalarla çatışma çıktı. Çatışma nedeniyle sokakta bulunan bir otomobilin ön camı tuzla buz olurken mermilerden birkaçı da bir evin elektrik sayacına isabet etti.

TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ MAHALLEYE SEVK EDİLDİ

Çatışma sırasında çevrede bulunan bir polis ekibinin saldırının kendilerine yönelik olduğunu zannetmesi üzerine mahalleye çok sayıda zırhlı polis ekibi ve terörle mücadele ekipleri takviye edildi. Ablukaya alınan mahallede saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

TERK EDİLMİŞ BİNALAR, TEKER TEKER ARANDI

Bu sırada saldırganların motosikletle kaçmış olabileceği ihbarı yapılması üzerine çevredeki atıl vaziyette bulunan motosikletler dahil tüm motosikletler sürücüleriyle birlikte didik didik incelendi. Saldırganların kaçmış olabileceği evler ve metruk binalar da el fenerli polis ekipleri ve özel harekat timleri tarafından incelendi.

KİMLİK SORGULAMASI YAPILDI

Boş kovan ve fişeklerin bulunduğu sokaklar emniyet şeridiyle güvenlik altına alınarak olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Mahallede görülen şüpheli şahısların üstleri ve araçları aranıp kimlik sorgulaması yapıldı, bazıları ise gözaltına alındı. Polisin saldırganları arama çalışmaları devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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