

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel ve Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde gündüz vakti 250 polisle operasyon düzenledi.



Polisler mahalleyi abluka altına alarak şüphelendikleri şahısları ve araçları tek tek aramaya başladı. Bu arada, mahallede boş bir alanda şüphe üzerine arama yapan polis, taşların altını, ağaç diplerini, yeşillik aralarını kontrol etti. Yapılan kontrollerde esrar ve uyuşturucu hap bulundu.







kaynak:milliyet