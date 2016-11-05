O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

adana'da hdp operasyonu: 9 gözaltı

ADANA'DA HDP OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Adana'da HDP il ve ilçe yöneticileri ile mahalle başkanlarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda partinin İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da arasında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 05 Kasım 2016, 09:09
Puan Ver : Adana'da Hdp Operasyonu: 9 Gözaltı(10/10)8


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, sabahın ilk saatlerinde HDP'li il ve ilçe yöneticileri ile mahalle başkanlarının evlerine operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Asayiş Şube ekiplerinin de katıldığı operasyona, polis helikopteri havadan destek verdi.



Kritik adreslere Özel Harekat timleri ile giden ekipler, açılmayan kapıları koç başlarıyla kırarak girdi. Çok sayıda adreste arama yapan ekipler, HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da arasında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 9 HDP'li, daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.








Etiketler: Adana  Da  Hdp  Operasyonu  9  Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER