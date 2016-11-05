Adana'da HDP il ve ilçe yöneticileri ile mahalle başkanlarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda partinin İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da arasında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, sabahın ilk saatlerinde HDP'li il ve ilçe yöneticileri ile mahalle başkanlarının evlerine operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Asayiş Şube ekiplerinin de katıldığı operasyona, polis helikopteri havadan destek verdi.







Kritik adreslere Özel Harekat timleri ile giden ekipler, açılmayan kapıları koç başlarıyla kırarak girdi. Çok sayıda adreste arama yapan ekipler, HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da arasında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 9 HDP'li, daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.