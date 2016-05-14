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ADANA'DA HAVA DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU: 20 GÖZALTI


ADANA'DA HAVA DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU: 20 GÖZALTI
Tarih : 14 Mayıs 2016, 11:34
Puan Ver : Adana'da Hava Destekli Terör Operasyonu: 20 Gözaltı(8/10)9


ADANA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK adına korsan gösterileri organize eden, polise molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcılarla saldıranlara yönelik kent merkezinde 24 adrese sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği ve 300 polisin katıldığı operasyonda çoğu 18 yaşından küçük 20 kişi gözaltına alındı.



Adana'da PKK adına gerçekleştirilen korsan gösterileri organize eden, polise molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcılarla saldıran kişilerin adreslerini tespit eden TEM Şube ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet ile Özel Harekat şube müdürlüklerinin destek verdiği operasyonda 300 polis görev aldı.



Direniş olabileceği değerlendirilen adreslere Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde görevli timler girerken, çevik kuvvet polisleri sokak başları ve ana yollarda güvenlik önlemleri aldı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği ev aramaları, günün ilk ışıklarına kadar devam etti. Operasyonun sonunda çoğunluğu çocuk 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.








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