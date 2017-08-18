Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Çokçapınar Mahallesi sınırları içerisine insansız hava aracı (İHA) düştü.

Hava aracının düşerken çıkardığı gürültüyü duyan bölgedeki vatandaşların polise haber vermesinin ardından olay yerine inceleme ekipleri sevk edildi.

İHA'NIN NEREYE AİT OLDUĞU HENÜZ BELLİ DEĞİL

Bölgeye gelen ekipler inceleme başlatırken, insansız hava aracının hangi ülkeye ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada