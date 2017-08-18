ADANA'DA HANGİ ÜLKEYE AİT OLDUĞU BELİRLENEMEYEN İHA DÜŞTÜ
Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Çokçapınar Mahallesi sınırları içerisine insansız hava aracı (İHA) düştü.
Hava aracının düşerken çıkardığı gürültüyü duyan bölgedeki vatandaşların polise haber vermesinin ardından olay yerine inceleme ekipleri sevk edildi.
İHA'NIN NEREYE AİT OLDUĞU HENÜZ BELLİ DEĞİL
Bölgeye gelen ekipler inceleme başlatırken, insansız hava aracının hangi ülkeye ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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