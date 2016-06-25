

Olay, saat 20.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi Şehit Mehmet Özer Caddesi'nde meydana geldi. Güvercin besleyen 54 yaşındaki Mustafa Saltan ile 50 yaşındaki Mehmet Sünme arasında birkaç gün önce kuş uçurma meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Bugün akşam saatlerinde kıraathanede karşılaşan Saltan ve Sünme arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağını çeken Saltan, Sünme'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Saltan ile kavgayı ayırmaya çalışan Yılmaz Daş, Sercan Özsüt ile Mustafa Başyaran da aldıkları darbeler nedeniyle hafif şekilde yaralandı.







Çağırılan ambulanslarla Mustafa Saltan, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğre yaralılar ise Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sünme, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.