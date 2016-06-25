O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

adana'da güvercin kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

ADANA'DA GÜVERCİN KAVGASI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

ADANA'da güvercin meselesi yüzünden çıkan kavgada, 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü, 4 kişi de hafif yaralandı.

Tarih : 25 Haziran 2016, 09:47
Puan Ver : Adana'da Güvercin Kavgası: 1 Ölü, 4 Yaralı(6/10)7


Olay, saat 20.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi Şehit Mehmet Özer Caddesi'nde meydana geldi. Güvercin besleyen 54 yaşındaki Mustafa Saltan ile 50 yaşındaki Mehmet Sünme arasında birkaç gün önce kuş uçurma meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Bugün akşam saatlerinde kıraathanede karşılaşan Saltan ve Sünme arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağını çeken Saltan, Sünme'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Saltan ile kavgayı ayırmaya çalışan Yılmaz Daş, Sercan Özsüt ile Mustafa Başyaran da aldıkları darbeler nedeniyle hafif şekilde yaralandı.



Çağırılan ambulanslarla Mustafa Saltan, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğre yaralılar ise Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sünme, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.








Etiketler: Adana  Da  Güvercin  Kavgası  1  Ölü  4  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER