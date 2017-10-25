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Adana'da Gözaltına Alınan 12 Kadının, Evlerini PKK'lılara Açtığı Ortaya Çıktı

ADANA'DA GÖZALTINA ALINAN 12 KADININ, EVLERİNİ PKK'LILARA AÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Adana'da terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 kişi arasındaki 12 kadının, kırsaldan Adana'ya gelen PKK'lıları evlerinde barındırdıkları ortaya çıktı.

Tarih : 25 Ekim 2017, 13:40
Puan Ver : Adana'da Gözaltına Alınan 12 Kadının, Evlerini Pkk'lılara Açtığı Ortaya Çıktı(7/10)3

Adana merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına destek veren kişilere yönelik yapılan hava destekli operasyonda yakalanan 12'si kadın 37 kişi, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kadınların, evlerini PKK'lılara açtıkları ortaya çıktı.

HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON DÜZENLENDİ

Terör örgütü PKK adına çeşitli faaliyetlerde bulunan kişilerin adreslerini tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim'de şafak vakti operasyon düzenledi. Adana merkezli İstanbul, Gaziantep, Ankara, Şanlıurfa ve Şırnak'ta çok sayıda eve baskın düzenleyen TEM ekiplerine asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, çevik kuvvet ve özel harekat şubelerinden çok sayıda polis ve helikopter destek verdi.

EVLER TERÖR YUVASI

13 gün boyunca Terör ekipleri tarafından sorgulanan şüphelilerin PKK'ya 'sözde değer evleri' oluşturduğu tespit edildi. Bu kişilerin çocukları dağda olan veya çatışmalarda ölen ailelere maddi ve manevi destek verdiği, dağ kadrosuna ise terörist yetiştirmek için gençlerin beynini yıkadığı ortaya çıktı. 24 Kasım 2016'da Adana Valiliğine düzenlenen bombalı terör saldırısı eylemini yapan kadın teröristin de yine Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bu evlerde kaldığı ve sonra bu eylemi yaptığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca polis bu kırsaldan gelip, kentlerde korsan gösterileri yeniden başlatmaya çalışan 4 kişiyi de bu operasyonda yakaladı.

Zanlılar sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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