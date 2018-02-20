Messi'den Chelsea'ye İzin Çıkmadı!
Market Sapığı, Sıra Bekleyen Kadının Etek Altını Videoya Çekti
Yıkıldık! Beşiktaş Almanya'da Farklı Yenildi
Esad Güçleri Afrin'e İlerledi, Türk Topçusu Derslerini Verdi
Beşiktaş, Bayern Maçına Büyük Şokla Başladı
Siyah-Beyazlı Taraftar Allianz Arena'da Beşiktaş'ı Yalnız Bırakmadı
Kuyumcu Soygununda Silahlar Konuştu! Özel Harekat Operasyon Başlattı
Ali Koç Taraftara Seslendi: Herkese Örnek Olmalıyız
Temelini Liderler Atmıştı, Hedef Belli Oldu: Çin!
Almanlar Şaştı Kaldı! Allianz Arena 'beşiktaş' Sesleriyle İnledi
Aile Faciası! Tarladan Dönen Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü
Siyaset Arenası Isınıyor! Destici'den Son Dakika İttifak Çıkışı
Büyük Skandal! Teknik Direktörün Görevi 6 Saat Sürdü
Everton Yıldız Futbolcu İle Sözleşme İmzaladı
Barzani Sonunda Geri Adım Attı! Ikby'de Bir Dönem Bitti
Adana'da Görünmez Kaza! İskele Çöktü: Ölü Ve Yaralılar Var
90+8'de Gelen Gol, Casillas'ı Çılgına Çevirdi
Dev Maçta İlk 11'ler Belli Oldu! Şenol Güneş'ten Sürpriz Kadro
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a Destek Mesajı!
Filistin Liderinden Dünya Devlerine Çağrı: Bizi Tanıyın!

Adana'da görünmez kaza! İskele çöktü: Ölü ve yaralılar var

ADANA'DA GÖRÜNMEZ KAZA! İSKELE ÇÖKTÜ: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Adana'da demiryolu tünelinde ıslah çalışması sırasında iskelenin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tarih : 20 Şubat 2018, 22:10
Puan Ver : Adana'da Görünmez Kaza! İskele Çöktü: Ölü Ve Yaralılar Var(5/10)1

Adana'nın Pozantı ilçesinde demiryolu tünelinde ıslah çalışması sırasında iskelenin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ISLAH ÇALIŞMASI YAPILIRKEN İSKELE ÇÖKTÜ

Alınan bilgiye göre, Pozantı- Yenice demiryolu Belemedik İstasyonu 20 numaralı tünelde özel bir şirket tarafından ıslah çalışması yapıldığı sırada iskele devrildi.

Olayda, TCDD hat bakım onarım memuru Dur Hasan Güngör ile yüklenici firma personeli İbrahim Özdemir ve Feyzullah Yıldırım yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu ağır olan Güngör, 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güngör, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Adana  Da  Görünmez  Kaza  İskele  Çöktü  Ölü  Ve  Yaralılar  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER