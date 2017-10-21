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Adana'da Fizyoterapist Genç, Kapı Koluna Kurduğu Düzenekle Annesine Kendisini Öldürttü

ADANA'DA FİZYOTERAPİST GENÇ, KAPI KOLUNA KURDUĞU DÜZENEKLE ANNESİNE KENDİSİNİ ÖLDÜRTTÜ

Adana'da 6 aydır psikolojik tedavi gören genç, pompalı tüfek ve misina ile odasının kapı koluna intihar düzeneği kurdu. Namluyu başına dayayan genç, annesi kapıyı açınca vurularak can verdi.

Tarih : 21 Ekim 2017, 16:20
Puan Ver : Adana'da Fizyoterapist Genç, Kapı Koluna Kurduğu Düzenekle Annesine Kendisini Öldürttü(9/10)5

Adana'da 6 aydır psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen genç, pompalı tüfek ve misina ile odasının kapı koluna düzenek kurarak intihar planı yaptı. Genç, annesinin odanın kapısını açmasıyla ateş alan tüfekten çıkan kurşunla vurularak öldü.

DÜZENEĞİ KURDU, NAMLUYU BAŞINA DAYADI

E.G.(26), isimli genç, İstanbul'da fizyoterapi eğitimi gördükten sonra ailesinin Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78007 sokakta yaşadığı eve döndü. İddiaya göre, 6 aydır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen genç, bunalıma girerek intihar etmek istedi. Feci bir intihar planı yapan genç, pompalı tüfeğin tetiğini misina ile odasının kapı koluna bağlayarak tüfeğin namlusunu başına dayadı.

ANNE KAPIYI ACINCA CAN VERDİ

Sabah saatlerinde annesi oğlunun odasına girmek için kapı kolunu indirince tetik aşağı düştü ve tüfek ateş aldı. E.G., başında isabet eden tüfek saçmalarıyla olay yerinde hayatını kaybetti.

ANNE-BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gencin annesi ve babası sinir krizi geçirirken, gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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