ADANA'DA FİRARİ CİNAYET ZANLISI YAKALANDI
Adana'da ortak iş yaptıkları kişiyi kendilerine az para verdiği gerekçesiyle döverek öldürdükleri iddia edilen iki kardeşten firari olanı da yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gökhan Nas'ın dövülerek öldürüldükten sonra cesedinin molozların döküldüğü boş bir araziye gömülmesi olayıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Nas'ı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Sait S'nin sorgusu devam ederken, firari olan ağabeyi Halil S. de ekipler tarafından yakalandı.
Zanlı sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
kaynak: milliyet
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