

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında, 35'i tutuklu 103 iş adamı hakkında 25 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talebiyle Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.







Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgüte finans sağladıkları iddia edilen 145 iş adamı ile ilgili soruşturma sonucunda 42 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilirken, 35'i tutuklu 103 iş adamı hakkında dava açıldı.







Cumhuriyet Savcısı, şüpheli 103 iş adamı hakkında 'Terör örgütüne üye olmaktan 15 yıl, 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçundan da 10 yıl olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle hazırladığı iddianameyi, terör davalarına bakan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.







kaynak:haberler