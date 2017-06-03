Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

adana'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

ADANA'DA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ, 6 YARALI

Adana'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Tarih : 03 Haziran 2017, 15:06
Puan Ver : Adana'da Feci Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı(9/10)10


D-400 karayolunda Bülent Barut yönetimindeki 01 ETD 77 plakalı otomobil, Kürkçüler mevkisinde Yakup Ökten'in kullandığı 72 AY 919 plakalı kamyonla çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi, sürücü Ökten ve araçlardaki yolcular yola savruldu.



Otomobilde sıkışan sürücü Barut ile bir kişi, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



İki yaralı kız çocuğunu çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.



 



kaynak:haber7








Etiketler: Adana  Da  Feci  Kaza  2  Ölü  6  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER