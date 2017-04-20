ADANA'DA ESRARENGİZ ÖLÜMLER
Adana'da domates konservesinden yapılan menemeni yedikleri iddia edilen anne, baba, oğul ve teyze 1.5 ay içerisinde hayatını kaybetti. Hastanelerde hayatını kaybeden 4 kişinin kesim ölüm sebebini adli tıp raporu belirleyecek.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi, Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 26 Şubat Pazar günü, Kadriye Belhan (60) kız kardeşi Nebahat Duysak ile öğle yemeğinde el yapımı konserve domatesten Menemen pişirdi.
Kadriye Belhan, eşi Mustafa Belhan (66) oğlu Mehmet Belhan (37) ve kız kardeşi Nebahat Duysak ile birlikte öğle yemeğinde menemen yedi. Belhan ailesinin kızı, dershanede olduğu için geç geleceğini ve yemeği dışarıda yiyeceği, erkek çocuklarının ise arkadaşıyla birlikte yemeğe çıktığı, evde bulunan diğer erkek çocuğun ise kahvaltıyı geç yaptığı için menemen yemediği öğrenildi.
Baba, anne, oğul ve teyzenin menemen yedikten sonra rahatsızlandıkları iddia edildi.
kaynak:milliyet
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