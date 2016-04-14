

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bir vakıf ile bazı illerde ve yurt dışındaki kamplarda bulunan örgüt mensuplarıyla irtibat ve ilişki içerisinde oldukları, Suriye'ye elaman aktarım faaliyetlerinde bulundukları, örgüt adına yardım topladıkları, örgütsel ders, sohbet, toplantı ve etkinlik düzenledikleri, örgütsel faaliyetlerinin deşifresini engellemek amacıyla kod isim kullandıkları, El Kaide terör örgütü suçundan cezaevinde yatan şahıslara adli aşamada destek oldukları tespit edilen 13 şüpheliye yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendiği belirtildi.



Oprasyonda, 11 kişinin de gözaltına alındığı, çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman, 1 adet pompalı av tüfeği ile bu tüfeğe ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği bildirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 11 şüphelinin sorgusuna devam edildiği öğrenildi.