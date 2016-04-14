O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

adana'da el nusra operasyonu!.. 11 gözaltı!

ADANA'DA EL NUSRA OPERASYONU!.. 11 GÖZALTI!

ADANA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, El Kaide terör örgütürün Suriye yapılanması olan El Nusra Cephesi'ne yönelik kent merkezinde düzenlediği operasyonda 11 kişiyi gözlatına aldı.

Tarih : 14 Nisan 2016, 09:25
Puan Ver : Adana'da El Nusra Operasyonu!.. 11 Gözaltı!(5/10)3


Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bir vakıf ile bazı illerde ve yurt dışındaki kamplarda bulunan örgüt mensuplarıyla irtibat ve ilişki içerisinde oldukları, Suriye'ye elaman aktarım faaliyetlerinde bulundukları, örgüt adına yardım topladıkları, örgütsel ders, sohbet, toplantı ve etkinlik düzenledikleri, örgütsel faaliyetlerinin deşifresini engellemek amacıyla kod isim kullandıkları, El Kaide terör örgütü suçundan cezaevinde yatan şahıslara adli aşamada destek oldukları tespit edilen 13 şüpheliye yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendiği belirtildi.

Oprasyonda, 11 kişinin de gözaltına alındığı, çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman, 1 adet pompalı av tüfeği ile bu tüfeğe ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği bildirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 11 şüphelinin sorgusuna devam edildiği öğrenildi.








Etiketler: Adana  Da  El  Nusra  Operasyonu  11  Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER