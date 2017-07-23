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Adana'da Eğlence Havuzunda Taciz Olayları Artınca 12 Kişilik Özel Taciz Timi Kuruldu

ADANA'DA EĞLENCE HAVUZUNDA TACİZ OLAYLARI ARTINCA 12 KİŞİLİK ÖZEL TACİZ TİMİ KURULDU

Adana'da bir aqua park işletmesi, taciz olaylarına karşı önlem almak için, tesiste 12 kişilik güvenlik ekibi oluşturdu.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 19:20
Puan Ver : Adana'da Eğlence Havuzunda Taciz Olayları Artınca 12 Kişilik Özel Taciz Timi Kuruldu(7/10)3

Adana'da yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle tatil beldeleri ve yaylalara gidemeyen vatandaşlar, havuzlara akın ediyor.

Hafta sonları yaklaşık 2 bin kişiye hizmet veren bir eğlence merkezi de, müşterilerine daha güvenli bir ortam sunmak için ilginç bir önlem aldı.

12 KİŞİLİK GÜVENLİK TİMİ KURDU

Havuzlarda sık sık yaşanan taciz olaylarının önüne geçmek isteyen işletme, kadın ve erkeklerden oluşan 12 kişilik güvenlik ekibi oluşturdu. Gün boyu tesiste bulunan kaydırak ve havuzları gözleyen görevliler, olası bir taciz olayına anında müdahale ediyor.

"KİBAR BİR DİLLE UYARIP DIŞARI KADAR EŞLİK EDİYORUZ"

İşletmenin Genel Müdürü Sezer Ayvaz, taciz olaylarının bu uygulama sayesinde çok aza indiğini belirterek şöyle dedi:

Genelde işletmemizi aileler ziyaret ediyor. Olumsuz olayların önüne geçmek için böyle bir tim kurduk. Buradaki arkadaşlarımızla beraber havuzun kenarlarında gözetmenlerimiz eşliğinde olası sıkıntıda, sıkıntı yaşatan şahsı ya da genci alıyoruz, kibar bir dille uyararak dışarı kadar eşlik ediyoruz. Daha sonra da işletmemize bir daha gelmemesini istiyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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