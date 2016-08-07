ADANA'DA DEV DAEŞ OPERASYONU !
Zırhlı araçlarla önceden belirlenen adreslere giden 500 polis, eş zamanlı olarak evlere girdi, aralarında 1 canlı bombanın da aralarında bulunduğu öne sürülen 35 örgüt üyesi gözaltına aldı. Evlerde arama yapan ekipler çok sayıda malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi'ne getirildi.
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