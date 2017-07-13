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ADANA'DA DEAŞ'IN 'MEYDAN' GRUBUNA VURGUN: 5 GÖZALTI


Adana'da DEAŞ'ın 'Meydan' Grubuna Vurgun: 5 Gözaltı
Tarih : 13 Temmuz 2017, 10:00
Puan Ver : Adana'da Deaş'ın 'meydan' Grubuna Vurgun: 5 Gözaltı(5/10)1

Adana'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Konya'da düzenlenen operasyon sonucunda bir hücre evinde 5 teröristin ölü olarak ele geçirildiği olaydaki örgüt üyeleriyle bağlantılı olduğu öğrenildi.

Konya'nın Meram İlçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda bir hücre evinde 5 terörist ölü olarak ele geçirildiği olayda, örgüt üyelerinin Adana bağlantılı olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Amirliği (TEM) ekipleri, önceden belirlenen 10 adrese şafak vakti operasyon düzenlendi

'MEYDAN'CILARA VURGUN

Özel Hareket polislerinle desteği ile düzenlenen operasyonda teröristlerin evlerinin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi. Polisler evin içinde didik didik arama yaparken, şahısları yerlere yatırdı. Düzenlenen operasyon kapsamında, DEAŞ terör örgütü adına 'Meydan grubu adı altında faaliyet' sürdüren 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Firari konumundaki 5 şahıs aranıyor.

İşte operasyondan kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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