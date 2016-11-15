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adana'da deaş operasyonu

ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU

Adana kent merkezinde terör örgütü DEAŞ'e yönelik günün ilk saatlerinde düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 15 Kasım 2016, 09:42
Puan Ver : Adana'da Deaş Operasyonu(9/10)9


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen çok sayıda kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Asayiş, Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet ve Özel Hareket şubelerinin de destek verdiği operasyonda, evlerde arama yapan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



 



kaynak:sabah








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