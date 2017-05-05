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ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU! 12 GÖZALTI


ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU! 12 GÖZALTI
Tarih : 05 Mayıs 2017, 10:52
Puan Ver : Adana'da Deaş Operasyonu! 12 Gözaltı(10/10)9


 Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi.



Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, ekipler, uzun namlulu silah ve zırhlı araçlarla sokaklarda güvenlik önlemi aldı. Ekipler, bazı evlere kapıları koç başlarıyla kırarak girdi. Ekipler, belirlenen bölgelerde evlerin içi ve bahçelerinde detaylı arama yaptı.



Adresinde bulunamayan bir şahıs ise merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'ndeki bir fırında ekmek yaparken yakalandı.



 



kaynak:habertürk








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