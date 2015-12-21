

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yapılan incelemede çöplüğe atılmış vaziyette 26 cenin bulundu. Ceninlerin üzerinde hastane barkodu olduğu ve çoğunda 'düşük' yazdığı görüldü. Çöplükte açıkta bulunan ceninler toplanarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ceninler daha sonra usulüne uygun şekilde morgdan alınarak toprağa gömüldü. Savcılık ceninlerin hangi hastane tarafından neden çöplüğe atıldığını araştırıyor,