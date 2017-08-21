ADANA'DA CİNNET GETİREN VATANDAŞ, BALDIZI VE BACANAĞINI ÖLDÜRDÜ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde cinnet getiren vatandaş, baldız ve bacanağını tüfekle öldürdü.
TÜFEKLE VURDU
Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi'nde sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Süleyman Deler, bacanağı Dursunve baldızı Emine Ayaz'ı evlerinin bahçesinde yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği tüfekle vurarak öldürdü.
OLAY YERİNDE ÖLDÜLER
Olayın ardından Süleyman Deler, kayıplara karışırken sesleri duyan komşular durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri çiftin olay yerinde öldüğünü belirledi. Dursun ve Emine Ayaz'ın cansız bedenleri cumhuriyet başsavcısının incelemesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olay yerine gelen dursun Ayaz'ın annesi gözyaşlarına boğuldu.
Öte yandan iddiaya göre Süleyman Deler'in 2 gün önce de bacanak ve baldızının evine tüfekle ateş açtığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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