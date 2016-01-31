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ADANA'DA CEM TÖRENİNİ BASTILAR !


ADANA'DA CEM TÖRENİNİ BASTILAR !
Tarih : 31 Ocak 2016, 10:49
Puan Ver : Adana'da Cem Törenini Bastılar !(8/10)9


Adana'da Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtım Derneği Adana Şubesi'ne önceki akşam cem töreni sonrası ellerinde Kuran-ı Kerim ile gelen 6 kişi, "Cem töreninin İslamiyet'te yeri yok" diyerek eylem yaptı.

 



İddiaya göre, 28 Ocak 2016 günü Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtım Derneği Adana Merkez Şubesi'nde toplanan bir grup Alevi vatandaş "cem töreni" yapmaya başladı. Bu sırada derneğe gelen 5 kişi, ellerinde Kur'an-ı Kerim ile "İslamiyet bu değil, bu yaptığınızın İslamiyet'te yeri yok, Kuran'da böyle bir ibadet şekli yok, imana gelin' diye tehdit savurduktan sonra dernekten ayrıldı.



Dernekte bulunanlar hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra zanlıları bulmak için çalışma başlattı.



1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI








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