

Seyhan Nehri kenarındaki açık ve kapalı alanında toplam 28 bin 500 kişinin namaz kılabileceği Sabancı Merkezi Camii'nde, ön saflarda oturan Mahmut Kılıçarslan, hutbe okunurken ayağa kalkıp, imama doğru koştu. İmamın mikrofonu alan Mahmut Kılıçarslan, Arapça bir şeyler söyledi, ardından da gömleğini yukarı doğru kaldırarak göğsünü açtı.







LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ







Karın bölgesinde kablo sarkan beyaz korseyi görenlerin 'Canlı bomba' diye bağırmasıyla cemaat arasında panik çıktı. Cemaatin büyük kısmı kapılara yönelirken, bazıları da Mahmut Kılıçarslan'ın üzerine yürüdü ve kısa sürede etkisiz hale getirdi.







Tekme tokat dövdükleri Kılıçarslan'ı linç etmeye kalkışan cemaatin elinden, cuma namazında bulunan polisler müdahale edip kurtardı. Bu sırada cami tahliye edildi ve cuma namazı kılınamadı.