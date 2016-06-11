

ADANA'nın merkez Seyhan İlçesi'nde terör örgütü PKK yandaşları, iki ayrı mahallede eş zamanlı ses bombası patlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.







Seyhan İlçesi'nde PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri düzenlediği Şakirpaşa ve Denizli mahallelerinde saat 22.00 sıralarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerlerine Terörle Mücadele, Bomba İmha ve Asayiş şube müdürlüklerinden polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, patlamaların ses bombalarından kaynaklandığı belirlendi. PKK yandaşlarının korsan gösterilerde kendilerine destek vermeyen aileleri korkutmak amacıyla ses bombalarını patlattığı iddia edildi