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adana'da bir suriyeli çocuk vuruldu !

ADANA'DA BİR SURİYELİ ÇOCUK VURULDU !

Alınan bilgiye göre, ailesiyle merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'a giden Muhammed Hamza'nın (3) başına nerden geldiği belli olmayan kurşun isabet etti.

Tarih : 07 Temmuz 2016, 10:08
Puan Ver : Adana'da Bir Suriyeli Çocuk Vuruldu !(6/10)5


Alınan bilgiye göre, ailesiyle merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'a giden Muhammed Hamza'nın (3) başına nerden geldiği belli olmayan kurşun isabet etti.



Yaralanan Hamza, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Hamza, Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.








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